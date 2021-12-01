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Журналист — о покере Форсберга: мы уверены, что Тренин не замаскированный Форсберг?

Журналист — о покере Форсберга: мы уверены, что Тренин не замаскированный Форсберг?
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На «Бриджстоун-Арене» в Нэвилле (США) состоялся матч «Нэшвилл Предаторз» с «Коламбус Блю Джекетс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ, завершившийся победой хозяев со счётом 6:0.

Нападающий Филип Форсберг оформил покер в этом матче, однако вторую шайбу в игре забросил россиянин Яков Тренин.

После третьей шайбы Форсберга журналист Брайан Хэджер спросил в «Твиттере»: «Он никогда не забивает «Коламбусу»? Мы уверены, что Яков Тренин на самом деле не замаскированный Форсберг?»

27-летний Форсберг повторил рекорд «Нэшвилла» по голам в одном матче, став третьим игроком в истории «хищников», кому удалось оформить покер. В январе 2014 года подобным достижением отметился Эрик Найстром, а в марте 2021-го — Рокко Гримальди. Теперь к ним присоединился Форсберг.

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