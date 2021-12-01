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Филип Форсберг повторил рекорд «Нэшвилла» по голам в одном матче

Филип Форсберг повторил рекорд «Нэшвилла» по голам в одном матче
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На «Бриджстоун-Арене» в Нэвилле (США) состоялся матч «Нэшвилл Предаторз» с «Коламбус Блю Джекетс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ, завершившийся победой хозяев со счётом 6:0.

Россиянин Яков Тренин забросил вторую шайбу «Нэшвилла» на 12-й минуте, которая стала для него 10-й в карьере в НХЛ. На счету шведского хоккеиста Филипа Форсберга четыре шайбы – по две в 1-м и 2-м периодах. Точку в матче поставил гол Ника Казинса на 47-й минуте.

27-летний Форсберг повторил рекорд «Нэшвилла» по голам в одном матче, став третьим игроком в истории «хищников», кому удалось оформить покер. В январе 2014 года подобным достижением отметился Эрик Найстром, а в марте 2021-го — Рокко Гримальди. Теперь к ним присоединился Форсберг.

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