Сборная Канады объявила первых игроков, которые сыграют на Кубке Первого канала

Журналист Даррен Дрегер в «Твиттере» рассказал об игроках сборной Канады, которые сыграют на Кубке Первого канала и Кубке Шпенглера.
На Кубок Первого канала отправятся Райан Спунер, Эрик Фер, Джейсон Демерс, Джордан Уил и Лэндон Ферраро.
В кубке Шпенглера примут участие Деван Дубник и Дэвид Дешарне.
С 15 по 19 декабря в Москве пройдёт Кубок Первого канала. 26 ноября Федерация хоккея России объявила о старте продаж билетов. Разрешённая посещаемость матчей турнира составляет 30 процентов.
Клод Жюльен, известный по работе в «Монреаль Канадиенс» и «Бостон Брюинз», станет главным тренером сборной Канады на Кубке Первого канала, сообщает журналист Даррен Дрегер на своей странице в «Твиттере».
В тренерский штаб также вошли Брюс Будро, ранее возглавлявший «Вашингтон Кэпиталз», «Анахайм Дакс» и «Миннесоту Уайлд», и Скотт Уокер. Генеральным менеджером назначен Шейн Доун, ассистировать ему будет Блэр Маккейси.
Таким же будет тренерский штаб канадской сборной и на Кубке Шпенглера.
- 1 декабря 2021
-
10:30
-
10:11
-
10:00
-
09:59
-
09:52
-
09:45
-
09:31
-
09:25
-
09:22
-
09:00
-
08:54
-
08:37
-
08:32
-
08:00
-
07:18
-
07:12
-
07:08
-
06:51
-
06:48
-
06:46
-
06:37
-
06:31
-
06:17
-
06:04
-
05:51
-
05:49
-
05:38
-
05:29
-
04:49
-
03:30
-
03:11
-
02:43
-
01:31
-
01:16
-
00:02