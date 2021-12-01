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Сборная Канады объявила первых игроков, которые сыграют на Кубке Первого канала

Сборная Канады объявила первых игроков, которые сыграют на Кубке Первого канала
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Журналист Даррен Дрегер в «Твиттере» рассказал об игроках сборной Канады, которые сыграют на Кубке Первого канала и Кубке Шпенглера.

На Кубок Первого канала отправятся Райан Спунер, Эрик Фер, Джейсон Демерс, Джордан Уил и Лэндон Ферраро.

В кубке Шпенглера примут участие Деван Дубник и Дэвид Дешарне.

С 15 по 19 декабря в Москве пройдёт Кубок Первого канала. 26 ноября Федерация хоккея России объявила о старте продаж билетов. Разрешённая посещаемость матчей турнира составляет 30 процентов.

Клод Жюльен, известный по работе в «Монреаль Канадиенс» и «Бостон Брюинз», станет главным тренером сборной Канады на Кубке Первого канала, сообщает журналист Даррен Дрегер на своей странице в «Твиттере».

В тренерский штаб также вошли Брюс Будро, ранее возглавлявший «Вашингтон Кэпиталз», «Анахайм Дакс» и «Миннесоту Уайлд», и Скотт Уокер. Генеральным менеджером назначен Шейн Доун, ассистировать ему будет Блэр Маккейси.

Таким же будет тренерский штаб канадской сборной и на Кубке Шпенглера.

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