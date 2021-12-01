Фридман: команды НХЛ вырывают себе волосы, но некоторые игроки заявили, что хотят на ОИ

Инсайдер Эллиотт Фридман поделился мнением о ситуации с коронавирусом. Сообщалось, что НХЛ может не отпустить игроков на Олимпиаду-2022 из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

«К сожалению, с коронавирусом мы идём в неверном направлении.

Крайний срок выхода из олимпийских игр без штрафных санкций – 10 января, и если не считать череды отсрочек, которые делают это очевидным, НХЛ и ассоциация игроков НХЛ будут тянуть как можно ближе к крайнему сроку.

Кто-то прислал из The New York Times дикую историю, в которой объясняется, как польский саночник Матеуш Сохович сломал ногу во время тренировочного забега в ноябре на олимпийской трассе. Согласно отчёту, китайские власти заявили, что он не может уехать в течение двух недель из-за ковид-протоколов, поэтому Соховича спрятали в грузовом самолёте из Пекина в Милан, где он вылетел другим рейсом в Варшаву. Это как раз та ситуация, когда команды НХЛ вырывают себе волосы, хотя некоторые игроки заявили, что они остаются равнодушными и всё ещё хотят поехать на Игры. Представьте, что вашего любимого олимпийца отправили домой с коробками степлеров. По мере роста числа случаев COVID всё труднее и труднее смотреть на Пекин с оптимизмом», – цитирует Фридмана Sportsnet.