«Победу хочу посвятить Родионову». Кудашов не смог сдержать эмоции на пресс-конференции

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов посвятил победу над «Ак Барсом» бывшему игроку системы бело-голубых Валентину Родионову, который умер 27 ноября.



«Попробую сказать, но вряд ли получится… Победу хочу посвятить Валентину Родионову. Молодому парню, который не сыграл за нас, но мог сыграть. У него было всё.



Сердце, здоровье, желание, уровень мастерства. Это тот игрок, который был на подходе. К сожалению, не успел. Поэтому эту победу посвящаем ему. Уж извините меня за эмоции.



По игре. Быстрый гол нам помог, немножко раскрепостились. Потом, правда, пришлось пообороняться. Но в игре сегодня было всё. И атака, и оборона, голы красивые, и вратарь здорово сыграл. Силовой борьбы хватало. В общем, содержательная игра», – сказал Кудашов на пресс-конференции.



Видео можно посмотреть здесь.



Напомним, Родионов перенёс операцию после столкновения с защитным бортом во время матча с ЦСКА. Он потерял сознание и был доставлен в реанимацию.

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