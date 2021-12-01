Юрзинов-мл.: вёл переговоры с рижским «Динамо», видел целесообразным контракт на 1.5 года

Заслуженный тренер России Владимир Юрзинов-младший рассказал о переговорах с рижским «Динамо».



«Крикунов возглавил рижское «Динамо»? Владимир Васильвич – авторитетный и именитый специалист, пожелаю ему удачи. Могу сказать, что в последнее время вёл переговоры с руководством «Динамо», видел целесообразным полуторалетний контракт – чтобы было время ознакомиться с ситуацией и построить команду хотя бы на ближайшую перспективу. Но Рига сделала свой выбор. Будем надеяться, что на короткой дистанции этого сезона у нового штаба все получится.



Рассматривал ли вариант с «Динамо» как продолжение работы в «Куньлуне»? Да, определённые параллели просматривались, в частности оба клуба не подвержены лимиту на легионеров. Этап своей карьеры в «Куньлуне» оцениваю как очень интересный, в первый же сезон клуба мы вышли в плей-офф. У рижского «Динамо» потенциал точно не меньший – не говоря уже об истории клуба и его традициях», – цитирует Юрзинова Russia-Hockey.

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