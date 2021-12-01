Юрзинов-мл.: вёл переговоры с рижским «Динамо», видел целесообразным контракт на 1.5 года

Заслуженный тренер России Владимир Юрзинов-младший рассказал о переговорах с рижским «Динамо».
«Крикунов возглавил рижское «Динамо»? Владимир Васильвич – авторитетный и именитый специалист, пожелаю ему удачи. Могу сказать, что в последнее время вёл переговоры с руководством «Динамо», видел целесообразным полуторалетний контракт – чтобы было время ознакомиться с ситуацией и построить команду хотя бы на ближайшую перспективу. Но Рига сделала свой выбор. Будем надеяться, что на короткой дистанции этого сезона у нового штаба все получится.
Рассматривал ли вариант с «Динамо» как продолжение работы в «Куньлуне»? Да, определённые параллели просматривались, в частности оба клуба не подвержены лимиту на легионеров. Этап своей карьеры в «Куньлуне» оцениваю как очень интересный, в первый же сезон клуба мы вышли в плей-офф. У рижского «Динамо» потенциал точно не меньший – не говоря уже об истории клуба и его традициях», – цитирует Юрзинова Russia-Hockey.
- 1 декабря 2021
-
13:45
-
13:43
-
13:34
-
13:12
-
12:47
-
12:01
-
11:30
-
11:14
-
10:30
-
10:11
-
10:00
-
09:59
-
09:52
-
09:45
-
09:31
-
09:25
-
09:22
-
09:00
-
08:54
-
08:37
-
08:32
-
08:00
-
07:18
-
07:12
-
07:08
-
06:51
-
06:48
-
06:46
-
06:37
-
06:31
-
06:17
-
06:04
-
05:51
-
05:49
-
05:38