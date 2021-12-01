ХК ЦСКА проведёт разбирательство из-за ситуации с баннером «Фанат не преступник» на матче

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал ситуацию с размещением баннера на трибуне во время матча с «Металлургом» (6:4). Во время матча чемпионата КХЛ 30 ноября болельщики армейцев вывесили баннер «Фанат не преступник» и на 11-й минуте встречи ушли с сектора. Кроме того, они скандировали фразу «Нам не нужен Fаn ID». Во втором периоде почти все фанаты покинули матч.
«Ребята вывесили этот баннер, поддержали в том числе и футбольных болельщиков в связи с тем матчем (ЦСКА — «Зенит». — Прим. «Чемпионата»). Естественно, это наказуемо, и в связи с этим те, кто этот баннер повесил, быстренько удалились, чтобы в дальнейшем не испытывать никаких проблем. Основная часть наших болельщиков, пришедших на фанатскую трибуну, была внизу и никуда не расходилась. Такие вещи бывают, будем эту ситуацию решать вместе с нашими болельщиками», — приводит слова Есмантовича ТАСС.
Напомним, фанаты футбольного ЦСКА устроили масштабное файер-шоу в концовке встречи с «Зенитом». После матча сотрудники правоохранительных органов заблокировали фанатов на трибуне «ВЭБ Арены». Позже к стадиону подъехали автозаки, а болельщиков столичной команды стали постепенно выводить с трибуны, обыскивать и увозить некоторых из них в отделение полиции. При этом задержание производилось в неспешном темпе, поэтому часть болельщиков оставалась на стадионе до поздней ночи.
- 1 декабря 2021
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