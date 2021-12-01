Остон Мэттьюс сбрил усы в рамках акции «Усабрь». Он собрал более $ 134 тыс.
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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс выполнил своё обещание, сбрив усы.
Ему удалось собрать более $ 134 тыс. в поддержку фонда «Мовембер» в ноябре.
В рамках акции «Мовембер» (по-русски — «Усабрь». — Прим. «Чемпионата») мужчины каждый год в ноябре отращивают усы и в течение месяца делают пожертвования на борьбу с раком простаты и другими мужскими болезнями.
Напомним, 29 ноября завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:1. Автором одной из заброшенных шайб стал Остон Мэттьюс.
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