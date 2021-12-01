Конкурент Овечкина в списке снайперов НХЛ Драйзайтль признан первой звездой ноября в НХЛ

НХЛ определила лучших хоккеистов лиги по итогам ноября, сообщается на официальном сайте лиги.



Первой звездой признан нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, набравший 27 (15+12) очков в 13 встречах. Немецкий форвард занимает первое место в списке снайперов — у него 20 голов в 20 встречах. Он на одну шайбу опережает капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (19 голов в 23 матчах). Кроме того, Драйзайтль лидирует в списке бомбардиров — у него 40 (20+20) очков.



Вторая звезда месяца — голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Джек Кэмпбелл, одержавший девять побед в 11 матчах, в среднем за матч отражая 95,9% бросков при коэффициенте надёжности 1.27.



Третьей звездой стал нападающий «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри, набравший 21 (4+17) очко в 10 встречах.

Новость по теме Макдэвид станет MVP сезона в НХЛ по мнению официального сайта лиги, Овечкин — второй