Конкурент Овечкина в списке снайперов НХЛ Драйзайтль признан первой звездой ноября в НХЛ

НХЛ определила лучших хоккеистов лиги по итогам ноября, сообщается на официальном сайте лиги.
Первой звездой признан нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, набравший 27 (15+12) очков в 13 встречах. Немецкий форвард занимает первое место в списке снайперов — у него 20 голов в 20 встречах. Он на одну шайбу опережает капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (19 голов в 23 матчах). Кроме того, Драйзайтль лидирует в списке бомбардиров — у него 40 (20+20) очков.
Вторая звезда месяца — голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Джек Кэмпбелл, одержавший девять побед в 11 матчах, в среднем за матч отражая 95,9% бросков при коэффициенте надёжности 1.27.
Третьей звездой стал нападающий «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри, набравший 21 (4+17) очко в 10 встречах.
- 2 декабря 2021
-
00:00
- 1 декабря 2021
-
23:52
-
23:50
-
23:27
-
23:17
-
23:14
-
23:08
-
23:04
-
23:00
-
22:28
-
22:12
-
22:07
-
21:49
-
21:47
-
21:37
-
21:22
-
21:10
-
20:41
-
20:23
-
19:46
-
19:20
-
18:54
-
18:45
-
18:32
-
17:53
-
17:18
-
16:58
-
16:44
-
16:11
-
15:21
-
14:42
-
14:10
-
13:45
-
13:43
-
13:34