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Конкурент Овечкина в списке снайперов НХЛ Драйзайтль признан первой звездой ноября в НХЛ

Конкурент Овечкина в списке снайперов НХЛ Драйзайтль признан первой звездой ноября в НХЛ
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НХЛ определила лучших хоккеистов лиги по итогам ноября, сообщается на официальном сайте лиги.

Первой звездой признан нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, набравший 27 (15+12) очков в 13 встречах. Немецкий форвард занимает первое место в списке снайперов — у него 20 голов в 20 встречах. Он на одну шайбу опережает капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (19 голов в 23 матчах). Кроме того, Драйзайтль лидирует в списке бомбардиров — у него 40 (20+20) очков.

Вторая звезда месяца — голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Джек Кэмпбелл, одержавший девять побед в 11 матчах, в среднем за матч отражая 95,9% бросков при коэффициенте надёжности 1.27.

Третьей звездой стал нападающий «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри, набравший 21 (4+17) очко в 10 встречах.

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