Видео хет-трика Остона Мэттьюса в матче с «Колорадо»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 8:3.

В составе победителей забивали Остон Мэттьюс (хет-трик), Джейсон Спецца, Трэвис Дермотт, Джон Таварес и Пьер Энгвалль. 24-летний Мэттьюс оформил первый хет-трик в нынешнем сезоне. Теперь на его счету стало 22 (13+9) очка в 21 матче регулярного чемпионата НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ.

В прошлом сезоне Остон впервые в своей карьере выиграл приз «Морис Ришар Трофи», вручаемый лучшему снайперу по итогам регулярки в НХЛ. В этом сезоне Мэттьюс идёт на восьмом месте в снайперской гонке, уступая семь точных бросков форварду «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю.