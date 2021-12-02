Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Автомобилист» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Видео хет-трика Остона Мэттьюса в матче с «Колорадо»

Видео хет-трика Остона Мэттьюса в матче с «Колорадо»
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 8:3.

В составе победителей забивали Остон Мэттьюс (хет-трик), Джейсон Спецца, Трэвис Дермотт, Джон Таварес и Пьер Энгвалль. 24-летний Мэттьюс оформил первый хет-трик в нынешнем сезоне. Теперь на его счету стало 22 (13+9) очка в 21 матче регулярного чемпионата НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ.

В прошлом сезоне Остон впервые в своей карьере выиграл приз «Морис Ришар Трофи», вручаемый лучшему снайперу по итогам регулярки в НХЛ. В этом сезоне Мэттьюс идёт на восьмом месте в снайперской гонке, уступая семь точных бросков форварду «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю.

Главный шанс в карьере. Пять суперзвёзд НХЛ, никогда не игравших на Олимпиаде Главный шанс в карьере. Пять суперзвёзд НХЛ, никогда не игравших на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021