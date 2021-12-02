Видео хет-трика Остона Мэттьюса в матче с «Колорадо»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 8:3.
В составе победителей забивали Остон Мэттьюс (хет-трик), Джейсон Спецца, Трэвис Дермотт, Джон Таварес и Пьер Энгвалль. 24-летний Мэттьюс оформил первый хет-трик в нынешнем сезоне. Теперь на его счету стало 22 (13+9) очка в 21 матче регулярного чемпионата НХЛ.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ.
В прошлом сезоне Остон впервые в своей карьере выиграл приз «Морис Ришар Трофи», вручаемый лучшему снайперу по итогам регулярки в НХЛ. В этом сезоне Мэттьюс идёт на восьмом месте в снайперской гонке, уступая семь точных бросков форварду «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю.
- 2 декабря 2021
-
06:35
-
06:28
-
06:23
-
06:13
-
06:11
-
06:03
-
05:44
-
05:36
-
04:49
-
00:00
- 1 декабря 2021
-
23:52
-
23:50
-
23:27
-
23:17
-
23:14
-
23:08
-
23:04
-
23:00
-
22:28
-
22:12
-
22:07
-
21:49
-
21:47
-
21:37
-
21:22
-
21:10
-
20:41
-
20:23
-
19:46
-
19:20
-
18:54
-
18:45
-
18:32
-
17:53
-
17:18