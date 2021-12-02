Разин — об отсутствии Шугаева: причина не в СКА, у него случилась трагедия в семье

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (3:2 Б).

«После последней игры со СКА у нас Гуслистов уехал в сборную. И эти два дня от доктора – как сводку с боев читал. Один слёг, второй слёг, третий, четвёртый. По сравнению с последней игрой со СКА сегодня у нас пять человек не было в составе.



Сегодня вышли все, кто приехал. Все, кто мог. Ребят некоторых брали просто поддержать форму, потренироваться. Сегодня вышли практически все. Поэтому ребятам слова благодарности. Молодцы. Выдержали все три периода. Большинство сработало.



Обидный, конечно, второй гол пропустили, когда не разобрались со сменой. В меньшинстве там моменты были, не выкинули. Все равно, два очка есть два очка. Идём дальше.

Слегли Няттинен и Шугаев? Нет, у Шугаева немножко другая причина. Ничего не буду говорить про Шугаева. Няттинен, Тимашов, Хабаров, Емец слегли. Причина отсутствия Шугаева связана со слухами про СКА? Нет, не по этой. У него микротравма, плюс у него трагедия в семье случилась, мы его отпустили», — цитирует Разина пресс-служба череповецкого клуба.