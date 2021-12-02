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Хартли: в Дубае лёд лучше, чем на арене в Балашихе

Хартли: в Дубае лёд лучше, чем на арене в Балашихе
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал условия в Дубае перед матчем регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барсом».

«Невероятные условия создали в Дубае. Это совершенно не хоккейный рынок, но то, как тут всё устроили к нашему приезду – это невероятно. Здесь лёд ничем не уступает по качеству аренам в КХЛ. Да, я сказал бы, что он лучше даже, чем в Балашихе

Сегодня у игроков будет свободное время. Я хочу, чтобы они отдохнули, насладились моментом. Это как с Сочи, я не жду, что игроки будут сидеть в номере и играть в «Монополию». Хочу, чтобы они взяли от этого опыта», – цитирует Хартли «Р-Спорт».

В пятницу, 3 декабря, на Coca-Cola Arena в Дубае (ОАЭ) пройдёт матч в рамках KHL World Games между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом».

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