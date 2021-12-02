Толчинский: схожу на пляж полежу, а покататься на верблюдах – это то, зачем я приехал

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский рассказал об условиях в Дубае перед матчем регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барсом».



«Пока всё здорово, всё нравится: тепло, солнце и лёд хороший. Нормально долетели, я спал. Сидел, спал как Максим Гончаров. Нормально вчера прилетели, уже темно было, но всё равно погуляли. Сейчас ещё пойду погуляю. Думаю, схожу на пляж полежу, почему нет. Планирую пока свой день. Нет, не знаю, можно ли тут на верблюдах покататься. Можно? Это же то, зачем я приехал. Кальян? Да, конечно (смеется).



Атмосфера не расслабляет, меня – точно нет. Есть мотивация показать себя в другой стране, показать лигу. И в России тоже будут смотреть игру, надеюсь. Матчи с «Ак Барсом» всегда тяжелые, некогда расслабляться», – цитирует Толчинского «Р-Спорт».

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