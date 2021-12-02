«Невозможно. Я пытался, закончил на письме». Хоккеист, играющий в ОАЭ — об изучении языка

Нападающий «Дубай Майти Кэмелз» Юрий Ломакин рассказал об игре в хоккей в ОАЭ, а также об изучении арабского языка.



«В Дубае две ледовые площадки – основная в «Дубай Молле», вторая, «Аль Наср», построена в 1970-х годах. В прошлом году все игры из-за пандемии проходили на старом катке, а в этом мы играем в торговом центре. Там нормальная площадка, раздевалки. Если собирается четыре яруса зрителей, музыка играет, атмосфера очень хорошая. «Дубай Молл» — один из самых больших торговых центров в мире, если все смотрят, играть приятно.



Есть нормальные трибуны человек на 500, но в основном зрители – это посетители торгового центра, которые смотрят с ярусов. На самом деле сделано круто, если полный торговый центр, то атмосфера очень приятная.



На выездные матчи ездим на своих машинах, и Абу-Даби, и Аль-Айн находятся в часе езды.



Лёд не тает? Нет, лёд достаточно хорошего качества, с этим проблем точно нет. Даже когда летом жара под 55 градусов, всё нормально.



Язык реально выучить? Невозможно. Я пытался, посмотрел пять уроков на YouTube, но, когда дошло до письма справа налево, моё обучение закончилось. Однако даже с моим уровнем английского можно спокойно общаться», — сказал Ломакин в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.