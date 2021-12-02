Главный тренер «Тампы» Купер рассказал о ходе восстановления Кучерова после травмы паха
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал ход восстановления российского форварда команды Никиты Кучерова после травмы паха.
«Он, скорее всего, вернётся только после Нового года. Он всё ближе к выходу на лёд. Брейден Пойнт вернётся к тренировкам раньше Кучерова», — приводит слова Купера в «твиттере» журналист Джо Смит.
Напомним, в октябре Кучеров не сумел продолжить матч регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1, ОТ) из-за повреждения, полученного в одном из игровых эпизодов в результате столкновения с форвардом «столичных» Гарнетом Хэтэуэем.
Позже стало известно, что российский форвард перенёс операцию на нижней части тела и пропустит 7-10 недель, успев вернуться к Олимпийским играм.
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