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«Локомотив» нанёс 10 бросков по воротам за всю игру с ЦСКА

«Локомотив» нанёс 10 бросков по воротам за всю игру с ЦСКА
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ЦСКА в овертайме одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ярославским «Локомотивом» со счётом 1:0. Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».

Хоккеисты гостей сумели нанести лишь 10 бросков по воротам Ивана Федотова за 63 минуты и 16 секунд игры. Армейцы совершили 28 бросков по воротам Эдди Паскуале.

ЦСКА набрал 50 очков после 36 матчей, занимая второе место в таблице Западной конференции. «Локомотив» — шестой на Западе, имея в своём активе 43 балла после 36 встреч.

В следующей встрече армейцы сыграют в гостях с московским «Динамо». Матч пройдёт в понедельник, 6 декабря, начало — в 19:30 мск. «Локомотив» в этот же день примет «Сибирь». Стартовое вбрасывание — в 19:00 мск.

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