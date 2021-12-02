«Локомотив» нанёс 10 бросков по воротам за всю игру с ЦСКА

ЦСКА в овертайме одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ярославским «Локомотивом» со счётом 1:0. Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».



Хоккеисты гостей сумели нанести лишь 10 бросков по воротам Ивана Федотова за 63 минуты и 16 секунд игры. Армейцы совершили 28 бросков по воротам Эдди Паскуале.



ЦСКА набрал 50 очков после 36 матчей, занимая второе место в таблице Западной конференции. «Локомотив» — шестой на Западе, имея в своём активе 43 балла после 36 встреч.



В следующей встрече армейцы сыграют в гостях с московским «Динамо». Матч пройдёт в понедельник, 6 декабря, начало — в 19:30 мск. «Локомотив» в этот же день примет «Сибирь». Стартовое вбрасывание — в 19:00 мск.