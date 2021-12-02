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Аналитик TNT: Овечкин постучится в дверь, но не дотянет до рекорда Гретцки 27 шайб

Аналитик TNT: Овечкин постучится в дверь, но не дотянет до рекорда Гретцки 27 шайб
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Аналитик TNT Даррен Пэнг поделился мнением, сможет ли Александр Овечкин побить снайперский рекорд Национальной хоккейной лиги, установленный Уэйном Гретцки.

«Что заставляет меня думать, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки? Каким-то волшебным образом у него не будет проблем с травмами. Не знаю, в какие СПА он ходит, но куда-то ходит. Он – машина! С такими игроками вокруг него, с такими защитником, как Карлсон, который может сделать передачу… Скажем, он не дотянет до рекорда 27 шайб. Он постучится в дверь, но в последние полтора года станет тяжелее. Так что я скажу, что он не дотянет до рекорда», — цитирует Пэнга твиттер-аккаунт НХЛ.

Овечкин занимает четвёртое место в списке снайперов всех врёмен, забросив 749 шайб. Третье место — у Яромира Ягра (766). Второе место занимает Горди Хоу, на счету которого 801 шайба. Первая строчка – за Уэйном Гретцки, который забросил 894 шайбы.

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