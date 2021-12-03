«Флорида» совершила камбэк в матче с «Баффало» после замены Бобровского

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 7:4.
В составе победителей забивали Сэм Райнхарт (дубль), Аарон Экблад (дважды), Джонатан Юбердо, Маккензи Уигар и Антон Лунделль. В составе гостей заброшенными шайбами отметились Винни Хиностроза (дубль), Дилиан Козенс и Кейси Миттельштадт. Российский нападающий Максим Мамин очков не набрал.
Напомним, что на 12-й минуте второго периода в команде хозяев был заменён российский голкипер Сергей Бобровский. К этому моменту его команда проигрывала со счётом 1:4.
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
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