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«Флорида» совершила камбэк в матче с «Баффало» после замены Бобровского

«Флорида» совершила камбэк в матче с «Баффало» после замены Бобровского
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 7:4.

В составе победителей забивали Сэм Райнхарт (дубль), Аарон Экблад (дважды), Джонатан Юбердо, Маккензи Уигар и Антон Лунделль. В составе гостей заброшенными шайбами отметились Винни Хиностроза (дубль), Дилиан Козенс и Кейси Миттельштадт. Российский нападающий Максим Мамин очков не набрал.

Напомним, что на 12-й минуте второго периода в команде хозяев был заменён российский голкипер Сергей Бобровский. К этому моменту его команда проигрывала со счётом 1:4.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2021, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
7 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Хиностроза (Далин, Икин) – 03:21' (5x5)   0:2 Козенс (Окпосо) – 07:41' (5x5)   0:3 Хиностроза (Козенс) – 14:25' (5x5)   1:3 Карлссон (Юбердо, Райнхарт) – 29:57' (5x5)   1:4 Миттельштадт (Асплунд, Йокихарью) – 31:16' (5x5)   2:4 Райнхарт (Карлссон, Юбердо) – 32:32' (5x5)   3:4 Экблад (Юбердо, Райнхарт) – 35:40' (5x5)   4:4 Экблад (Беннетт, Уигар) – 41:07' (5x4)   5:4 Лунделль (Вераге, Экблад) – 48:05' (5x5)   6:4 Юбердо (Райнхарт) – 58:37' (en)   7:4 Лунделль (Вераге, Уигар) – 59:55' (en)
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