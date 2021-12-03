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Овечкин не реализовал решающий буллит в матче с «Чикаго»

Овечкин не реализовал решающий буллит в матче с «Чикаго»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3.

В серии послематчевых буллитов у хозяев пытались забросить шайбу в ворота соперника Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Даниэль Спронг. Но ни одному из них этого сделать не удалось. Патрик Кейн справился с задачей и подарил победу своей команде.

В составе победителей забивали Алекс Дебринкэт, Доминик Кубалик и Сет Джонс. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились россиянин Евгений Кузнецов (с передачи соотечественника Александра Овечкина), Ник Дауд и Гарнет Хэтэуэй. Дмитрий Орлов очков не набрал.

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