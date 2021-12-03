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Овечкин снёс Мёрфи сокрушительным силовым. Защитник «Чикаго» продолжить игру не смог

Овечкин снёс Мёрфи сокрушительным силовым. Защитник «Чикаго» продолжить игру не смог
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3.

Нападающий «столичных» Александр Овечкин на 1-й минуте второго периода эффектно убрал защитника соперников Коннора Мёрфи. Игроку пришлось покинуть лёд.

В серии послематчевых буллитов у хозяев пытались забросить шайбу в ворота соперника Овечкин, Евгений Кузнецов и Даниэль Спронг. Но ни одному из них этого сделать не удалось. Патрик Кейн справился с задачей и подарил победу своей команде.

В составе победителей забивали Алекс Дебринкэт, Доминик Кубалик и Сет Джонс. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились россиянин Евгений Кузнецов (с передачи соотечественника Александра Овечкина), Ник Дауд и Гарнет Хэтэуэй. Дмитрий Орлов очков не набрал.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на Youtube-канале компании Sportsnet.

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