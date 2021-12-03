Кейл Макар повторил рекорд 32-летней давности

Канадский защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:1) стал автором одного забитого гола. В текущем сезоне он забил уже 10 шайб.



Для того чтобы забить 10 голов, ему понадобилось всего 18 матчей. Он стал первым защитником за последние 32 года, которому для того, чтобы достичь отметки в 10 шайб за сезон, потребовалось сыграть менее 20 матчей. Аналогичное достижение в сезоне-1988/1999 установил канадский защитник «Виннипег Джетс» Дэйв Эллет, забивший свою 10-ю шайбу в 18-м матче, сообщает официальный сайт НХЛ.

Помимо этого, Кейл Макар обновил и рекорд скорострельности среди защитников «Колорадо». Его коллегам по амплуа Робу Блэйку и Сандису Озолиньшу для того, чтобы забить 10 голов за сезон, потребовалось по 33 матча.