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Sportsnet: Капризов — настоящий праздник для болельщиков

Sportsnet: Капризов — настоящий праздник для болельщиков
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Твиттер-аккаунт Sportsnet отреагировал на игру российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2). В прошедшей встрече 24-летний форвард стал автором дубля, а также отдал голевой пас.

«Кирилл Капризов — настоящий праздник для болельщиков», — написано в сообщении.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте компании Sportsnet.

Всего в текущем сезоне на счету россиянина 23 проведённых матча, в которых он набрал 28 очков: забросил девять шайб и отдал 19 голевых передач при показателе полезности «+11».

«Миннесота» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, после 23 матчей имея в своём активе 33 балла.

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