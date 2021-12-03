«Чикаго» подал ходатайство о прекращении дела Кайла Бича из-за истечения срока давности

«Чикаго Блэкхоукс» подал ходатайство о прекращении дела, касающегося инцидента с экс-игроком клуба Кайлом Бичем и видеотренером Брэдом Олдричем, который произошёл в 2010 году, в связи с истечением срока давности.
Как сообщает TSN, у «Чикаго» на 15 декабря запланирована встреча с адвокатом Бича, чтобы попытаться урегулировать данный иск.
В своём ходатайстве об отклонении иска Бича «Чикаго» заявил, что клуб «взял на себя обязательство добиваться разумного решения вопросов, поднятых г-ном Бичем, как моральный долг, а не юридическое обязательство».
«Несмотря на то что с момента предполагаемого сексуального насилия прошло более 10 лет, г-н Бич утверждает, что его заявления своевременны, поскольку он подавлял воспоминания, связанные с сексуальным насилием до июля 2019 года, когда его воспоминания «были оживлены, когда он узнал, что Олдрич был арестован и осуждён по последующему делу о сексуальном насилии», — говорится в заявлении «Блэкхоукс».
Ранее НХЛ вынесла решение по поводу дела о сексуальных домогательствах в «Чикаго Блэкхоукс» в 2010 году. Лига оштрафовала «ястребов» на $ 2 млн за «ненадлежащие процедуры и ненадлежащее обращение» в рассмотрении дела.
- 3 декабря 2021
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