«No comments». Крылов — о том, что матч КХЛ в Дубае не покажут на федеральных каналах

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал отсутствие показа матча с «Ак Барсом» на федеральных каналах.



«Обсуждение такого матча начали ещё весной с Морозовым, а финальный ответ, что я согласен заняться проведением этого события, я дал только в сентябре. У нас был выбор: провести матч после нового года с гарантией стопроцентной посещаемости, либо — в начале декабря, когда в ОАЭ много других важнейших мероприятий.



Матч не покажут на федеральных каналах? Тут только одно можно сказать — no comments», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.



Напомним, начало встречи — в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.