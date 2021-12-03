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«No comments». Крылов — о том, что матч КХЛ в Дубае не покажут на федеральных каналах

«No comments». Крылов — о том, что матч КХЛ в Дубае не покажут на федеральных каналах
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Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал отсутствие показа матча с «Ак Барсом» на федеральных каналах.

«Обсуждение такого матча начали ещё весной с Морозовым, а финальный ответ, что я согласен заняться проведением этого события, я дал только в сентябре. У нас был выбор: провести матч после нового года с гарантией стопроцентной посещаемости, либо — в начале декабря, когда в ОАЭ много других важнейших мероприятий.

Матч не покажут на федеральных каналах? Тут только одно можно сказать — no comments», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, начало встречи — в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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