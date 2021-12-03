Лундквист: Шестёркин играет невероятно. Ещё лучше, чем в прошлом году

Легендарный шведский вратарь Хенрик Лундквист поделился мнением о ряде российских хоккеистов в НХЛ.

«Панарин — невероятно приятный парень, командный игрок, он отлично выступает. Он один из главных игроков команды с Микой Зибанеджадом и Крисом Крайдером. Это ветераны команды, они прекрасные люди и одноклубники, к тому же показывают хорошие результаты на льду. Поэтому это отличные лица команды. Игорь Шестёркин играет невероятно. Он был хорош и в прошлом году, но сейчас ещё лучше. «Рейнджерс» очень полагаются на Шестёркина, и он оправдывает доверие. Знаю, что был его кумиром. Мы разговаривали об этом, когда познакомились.



Стараюсь хорошо общаться со всеми товарищами по команде. Меня ожидает большое событие 28 января, когда мой номер выведут из обращения и у меня будет возможность встретиться и поговорить с командой. Здорово, когда появляются новые молодые игроки, но это вынуждает меня чувствовать себя немного старым», — передаёт слова Лундквиста корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.