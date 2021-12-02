«Наслаждаемся шоу Шестёркина». Игорь вновь тащит «Рейнджерс» и продолжает покорять НХЛ

Россиянин в очередной раз удостоился оваций «Мэдисон Сквер Гарден» и стал первой звездой матча с «Филадельфией».

Болельщики «Рейнджерс» могут по-разному относиться к Глену Сатеру, который был генменеджером клуба с 2000 по 2015 годы, но они наверняка должны быть благодарны ему за то решение, которое он принял 28 июня 2014-го. Тогда в четвёртом раунде драфта «синерубашечники» под 114-м общим номером выбрали российского голкипера Игоря Шестёркина, который к тому моменту успел провести несколько матчей в КХЛ в составе московского «Спартака». До него свои клубы узнали 13 голкиперов, почти половина из которых так и не закрепилась в НХЛ. Включая Брэндона Хэлверсона, которого Сатер и Ко взяли 59-м.

Спустя семь лет после той ярмарки, пожалуй, каждый поклонник «рейнджеров» готов носить Игоря на руках. Благодаря ему на Манхэттене ещё долго могут не беспокоиться о вратарской позиции – Шестёркин блистательно играет на последнем рубеже команды и готовится окончательно закрепиться в статусе нового Короля Нью-Йорка. И хотя заменить самого Хенрика Лундквиста изначально казалось очень тяжёлой задачей, россиянин справляется с ней на пять с плюсом.

В сегодняшнем матче с «Филадельфией» Игорь в очередной раз продемонстрировал, почему о нём так высоко отзывается бывший тренер и почему его обожают болельщики. Сперва он помог «рейнджерам» всухую провести первый период, отразив 11 бросков в створ, и дал заряд на голевые свершения. Уже на исходе четвёртой минуты счёт в большинстве открыл Джейкоб Труба, который вполне может побить личный снайперский рекорд в «Рейнджерс» — в дебютном сезоне он настрелял семь голов, сейчас же на его счету уже четыре.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Вскоре хозяева удвоили преимущество, и здесь постарался Артемий Панарин – именно с его передачи отличился Драйден Хант, попутно разобравшийся с Иваном Проворовым. Для Ханта это третий гол в сезоне – он повторил личный рекорд, поставленный в прошлой регулярке в «Аризоне». В этой комбинации стоит отметить и Адама Фокса, который роскошным пасом начал результативную атаку. Кажется, в этом сезоне обладатель «Норриса» играет ещё лучше, чем в предыдущем.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

За три минуты до конца первой трети Фокс ассистировал ещё раз, однако гол Кевина Руни был отменён, ведь судья чуть раньше дал свисток, потому что… действительно, а почему?

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Но уже спустя полминуты после перерыва никакой арбитр не смог помешать «рейнджерам» забросить третью шайбу в матче. Только посмотрите на эту комбинацию, которую завершил Крис Крайдер – хозяева не оставили «лётчикам» ни единого шанса!

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

А затем настал звёздный час Шестёркина. Автор одного из голов «синерубашечников» Хант оставил команду в меньшинстве на пять минут и вдобавок получил удаление до конца матча за неправильную атаку, но реализовать лишнего «Филадельфия» не смогла, как ни старалась. А всё потому, что Игорь в эти пять минут был просто феноменален. После одного из сейвов он потерял клюшку, и ему пришлось одолжить инструмент у Джейкоба Трубы. Но и с ним голкипер не позволил хоккеистам «Флайерз» его переиграть, практически в одиночку затащив меньшинство для «рейнджеров».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

«Наслаждаемся шоу Шестёркина» — подписал видео с эпизодом «твиттер» Sportsnet. Игорь продолжает покорять НХЛ! Публика «Мэдисон Сквер Гарден» также оценила подвиги своего голкипера по достоинству – зрители начали скандировать имя российского вратаря, и, по признанию обозревателя НХЛ Дена Розена, делали это громче, чем когда-либо в текущем сезоне. А ведь месяц назад на арене «Рейнджерс» «Игорь! Игорь! Игорь!» и так звучало громко.

После матча голкипер рассказал, что овации болельщиков придали ему сил и мотивации, а также едва не довели до слёз. В середине периода настроение и ему, и трибунам немного подпортил Морган Фрост, который всё-таки нашёл способ буквально пропихнуть шайбу в ворота Шестёркина.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Но на этом успехи «Филадельфии» закончились, ведь ни один из последующих бросков «лётчиков» так и не достиг цели. Главным «виновником» этого стал Игорь Шестёркин – он закончил матч с 33 сейвами и заслуженно стал первой звездой встречи.

Ну а последнее слово в ней сказал Артемий Панарин. Лидер «Рейнджерс» нагло обокрал Клода Жиру, пытавшегося выйти из своей зоны, и бросил в сторону ворот. Отразить шайбу было некому, ведь незадолго до этого Ален Виньо заменил вратаря на шестого полевого игрока.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

4:1 – «Рейнджерс» одерживают шестую домашнюю победу подряд, а «Филадельфия» теперь идёт на серии из семи поражений и всё глубже оседает на дне Западной конференции.