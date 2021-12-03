Матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» в Дубае посетили 5150 фанатов. Вместимость арены — 7 тыс.

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором казанский «Ак Барс» встречается с омским «Авангардом». Встреча проходит на стадионе «Кока-Кола-Арена» в Дубае (ОАЭ). Счёт к середине третьего периода — 3:1 в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

На матче присутствуют 5150 зрителей. Общая вместимость арены составляет 17 тыс. зрителей, однако из-за коронавирусных ограничений действует правило, согласно которому заполняемость стадиона не может превышать 7 тыс. зрителей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Первый гол в матче забил Артём Галимов. На 31-й минуте Никита Дыняк с разворота бросил, шайба осталась у щитков голкипера «ястребов» Шимона Грубеца, а Галимов протолкнул её в «домик» чешскому вратарю.