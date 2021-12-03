Матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» в Дубае посетили 5150 фанатов. Вместимость арены — 7 тыс.
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором казанский «Ак Барс» встречается с омским «Авангардом». Встреча проходит на стадионе «Кока-Кола-Арена» в Дубае (ОАЭ). Счёт к середине третьего периода — 3:1 в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.
На матче присутствуют 5150 зрителей. Общая вместимость арены составляет 17 тыс. зрителей, однако из-за коронавирусных ограничений действует правило, согласно которому заполняемость стадиона не может превышать 7 тыс. зрителей.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Первый гол в матче забил Артём Галимов. На 31-й минуте Никита Дыняк с разворота бросил, шайба осталась у щитков голкипера «ястребов» Шимона Грубеца, а Галимов протолкнул её в «домик» чешскому вратарю.
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