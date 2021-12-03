Лукоянов: «Ак Барс» в Дубае успел и искупаться, и позагорать. Один раз даже тренировались

Нападающий казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов поделился мнением о матче в Дубае (ОАЭ) с «Авангардом» (3:1).

«Хорошая выставочная игра. Мы её долго ждали, и я думаю, всё сложилось отлично. По гостеприимству, по расположению, вообще по всем делам. Мы успели и прогуляться, и осмотреться, и искупаться, позагорать. Успели отдохнуть, один раз даже потренировались. Здорово, что мы победили сегодня, это самый главный фактор.



Не было раскатки утром? Она у нас была вчера, вечером её добили игрой в волейбол. Сегодня матч был ранний по Москве, так что она бы нам не помогла. За 30 минут на льду ничего не изменится. Зато мы эмоционально подготовились», — передаёт слова Лукоянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.