Лукоянов: «Ак Барс» в Дубае успел и искупаться, и позагорать. Один раз даже тренировались
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Нападающий казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов поделился мнением о матче в Дубае (ОАЭ) с «Авангардом» (3:1).
«Хорошая выставочная игра. Мы её долго ждали, и я думаю, всё сложилось отлично. По гостеприимству, по расположению, вообще по всем делам. Мы успели и прогуляться, и осмотреться, и искупаться, позагорать. Успели отдохнуть, один раз даже потренировались. Здорово, что мы победили сегодня, это самый главный фактор.
Не было раскатки утром? Она у нас была вчера, вечером её добили игрой в волейбол. Сегодня матч был ранний по Москве, так что она бы нам не помогла. За 30 минут на льду ничего не изменится. Зато мы эмоционально подготовились», — передаёт слова Лукоянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Новость по теме«Ак Барс» обыграл «Авангард» в матче КХЛ в Дубае
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