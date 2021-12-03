Толчинский: никогда не думал, что в Дубае можно играть в хоккей. Здесь похоже на Сочи

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский поделился мнением о матче в Дубае (ОАЭ) с «Ак Барсом» (1:3).
«Жалко, что проиграли, не использовали свои моменты. Было несколько невынужденных потерь в своей зоне, «Ак Барс» наказал нас за ошибки. Игра была быстрая, нелёгкая.
Игра в Дубае — это опыт. Никогда бы не подумал, что здесь возможно играть в хоккей, это запомнится, конечно. Соглашусь, что здесь похоже на Сочи. Тяжеловато сидеть в номере, хочется полежать под солнцем. Знакомые ребята из «Флориды» говорят то же самое, что в гости к ним команды приезжают никакие», — передаёт слова Толчинского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл «Авангард». Встреча проходила в рамках KHL World Games на стадионе «Кока-Кола-Арена» в Дубае (ОАЭ) и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.
- 3 декабря 2021
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