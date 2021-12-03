ESPN — об MVP сезона НХЛ: результативность Ови привлекает внимание, но важна именно игра

Журналист ESPN Грег Вышински поделился мнением о том, кто в НХЛ завоюет «Харт Трофи» и станет MVP по итогам сезона. Он считает лидером форварда «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля, а в числе других кандидатов называет нападающего «нефтяников» Коннора Макдэвида и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Звёзды «Ойлерз», вероятно, собираются сыграть в игру «острый вопрос о том, кто лидирует в погоне за MVP». Макдэвид был лидером в нашем первом обзоре номинантов на награды НХЛ в ноябре, а теперь именно Драйзайтль был назван фаворитом на «Харт Трофи» по результатам 40% опросов, которые мы провели.



Между Драйзайтлем и Макдэвидом нет неправильного варианта, однако, возможно, есть один, который немного более правильный, чем другой. У Драйзайтля преимущество по голам (20 против 15) и по очкам. У него шесть победных голов, чего бы они ни стоили, и «Ойлерз» лучше защищались, когда он на льду — по сравнению с Макдэвидом.



Были вечера, когда Драйзайтль становился лучшим игроком — посмотрите его матч с четырьмя очками с «Сиэтл Кракен» — и вечера, когда Макдэвид делал всё для «Ойлерз», как его четырёхочковая встреча с «Питтсбург Пингвинз».

Также было много вечеров, когда они оба проходились катком по соперникам, нанося удары дуэтом. Из-за этого их кандидатуры сложно отделить друг от друга. Имейте в виду, что у нас не было двух товарищей по команде в качестве финалистов «Харта» с сезона-2000/2001, когда игроки «Питтсбурга» Марио Лемье и Яромир Ягр разделили голоса и позволили звезде «Колорадо Эвеланш» Джо Сакику стать MVP.



«Сакик» в этом случае — это Алекс Овечкин, который в наших опросах занял второе место после Драйзайтля. Овечкин сейчас идёт по графику 68 голов в этом сезоне. Ови забивает — «Кэпиталз» обычно побеждает: у него 14 голов в 14 победных матчах и один в четырёх встречах с поражениями (в матчах, где «столичные» проиграли в овертайме или серии буллитов, у него пять голов). Однако, хотя его результативность по воротам привлекает внимание, именно его игра действительно делает его хорошим кандидатом: 2,2 результативных передач Овечкина за 60 минут матча — самый высокий показатель с сезона-2009/2010», — приводит слова Вышински ESPN.