36-летний капитан «Анахайма» Райан Гецлаф получил травму и выбыл на несколько недель

Капитан «Анахайм Дакс» Райан Гецлаф получил травму, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».
Отмечается, что 36-летний форвард выбыл на несколько недель.
В текущем сезоне Гецлаф набрал 20 (1+19) очков в 23 матчах регулярного чемпионата. Прошедшим летом он подписал контракт с «утками» на один год.
Кроме того, в этом сезоне Гецлаф разменял 1000 очков за карьеру в НХЛ и клубе. Канадский форвард стал первым игроком в истории «Анахайма», которому покорилось это достижение.
Также Гецлаф стал седьмым действующим игроком НХЛ, набравшим 1000 очков за карьеру в лиге. Рекорд среди продолжающих карьеру хоккеистов принадлежит Джо Торнтону (1530). Следом располагаются Александр Овечкин (1346), Сидни Кросби (1326), Евгений Малкин (1104), Патрик Кейн (1103) и Анже Копитар (1016).
- 3 декабря 2021
-
23:03
-
22:55
-
22:43
-
22:05
-
21:50
-
21:48
-
21:23
-
21:15
-
20:54
-
20:29
-
20:19
-
20:00
-
19:41
-
19:38
-
19:34
-
19:31
-
19:22
-
19:16
-
19:14
-
19:05
-
18:42
-
18:32
-
18:19
-
18:15
-
18:06
-
18:01
-
17:54
-
17:39
-
17:15
-
16:51
-
16:30
-
15:50
-
15:45
-
15:42
-
15:39