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36-летний капитан «Анахайма» Райан Гецлаф получил травму и выбыл на несколько недель

36-летний капитан «Анахайма» Райан Гецлаф получил травму и выбыл на несколько недель
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Капитан «Анахайм Дакс» Райан Гецлаф получил травму, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».

Отмечается, что 36-летний форвард выбыл на несколько недель.

В текущем сезоне Гецлаф набрал 20 (1+19) очков в 23 матчах регулярного чемпионата. Прошедшим летом он подписал контракт с «утками» на один год.

Кроме того, в этом сезоне Гецлаф разменял 1000 очков за карьеру в НХЛ и клубе. Канадский форвард стал первым игроком в истории «Анахайма», которому покорилось это достижение.

Также Гецлаф стал седьмым действующим игроком НХЛ, набравшим 1000 очков за карьеру в лиге. Рекорд среди продолжающих карьеру хоккеистов принадлежит Джо Торнтону (1530). Следом располагаются Александр Овечкин (1346), Сидни Кросби (1326), Евгений Малкин (1104), Патрик Кейн (1103) и Анже Копитар (1016).

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