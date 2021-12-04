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Орлов: было бы круто сыграть с «Вашингтоном» в России. Охота показать ребятам, чем богаты

Орлов: было бы круто сыграть с «Вашингтоном» в России. Охота показать ребятам, чем богаты
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Защитник команды Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов прокомментировал возможность сыграть со своим клубом в России.

«Было бы круто приехать с «Кэпиталз» и сыграть, особенно для нас, русских ребят. Это были бы крутые эмоции. Перед пандемией уже велись разговоры, что «Вашингтон», возможно, приедет, но пока не сложилось. Надеюсь, если в будущем эти разговоры вернутся и лига продвинет эту игру, все болельщики были бы рады. Да и ребятам по команде охота показать, что у нас есть, чем мы богаты. Думаю, они бы получили удовольствие от России и Москвы, посмотрели бы город. Для них это был бы тоже невероятный опыт», — передаёт слова Орлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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