Орлов: было бы круто сыграть с «Вашингтоном» в России. Охота показать ребятам, чем богаты
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Защитник команды Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов прокомментировал возможность сыграть со своим клубом в России.
«Было бы круто приехать с «Кэпиталз» и сыграть, особенно для нас, русских ребят. Это были бы крутые эмоции. Перед пандемией уже велись разговоры, что «Вашингтон», возможно, приедет, но пока не сложилось. Надеюсь, если в будущем эти разговоры вернутся и лига продвинет эту игру, все болельщики были бы рады. Да и ребятам по команде охота показать, что у нас есть, чем мы богаты. Думаю, они бы получили удовольствие от России и Москвы, посмотрели бы город. Для них это был бы тоже невероятный опыт», — передаёт слова Орлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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