«Рейнджерс» — после победы над «Сан-Хосе»: пост признательности Шестёркину

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Матч завершился победой хозяев всухую с минимальным счётом – 1:0.

На шестой минуте третьего периода травму получил 25-летний российский голкипер «синерубашечников» Игорь Шестёркин. Он не сумел подняться со льда без помощи медицинских сотрудников после серии отраженных бросков на своём пятаке. Вместо него на льду появился его соотечественник Александр Георгиев. Игорь завершил матч с 19 отражёнными бросками, тогда как Георгиев успел сделать девять сейвов.

Сразу после завершения встречи пресс-служба «Рейнджерс» опубликовала пост, посвящённый получившему травму российскому голкиперу. «Пост признательности Шестёркину», — написано в «твиттере» «Рейнджерс» в посте, к которому прикреплена фотография с одним из самых красивых сейвов Игоря в этой встрече.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Рейнджерс».