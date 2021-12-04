Главный тренер «Рейнджерс» — о травме Шестёркина: не всё так плохо, как показалось

58-летний канадский специалист Жерар Галлан, возглавляющий «Нью-Йорк Рейнджерс» высказался о повреждении 25-летнего российского голкипера Игоря Шестёркина, из которого он не смог доиграть матч с «Сан-Хосе Шаркс» (1:0).

«Это травма нижней части тела. Не всё так плохо, как показалось», — приводит слова Галлана пресс-служба «синерубашечников» в «Твиттере».

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Напомним, что на 6-й минуте 3-го периода травму получил 25-летний российский голкипер «синерубашечников» Игорь Шестёркин. Он не сумел подняться со льда без помощи медицинских сотрудников после серии отраженных бросков на своём пятаке. Вместо него на льду появился его соотечественник Александр Георгиев.