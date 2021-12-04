«Салават Юлаев» — «Динамо»: Сергеев эффектно открыл счёт в матче

Защитник московского «Динамо» Андрей Сергеев открыл счёт в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым».

На 16-й минуте первого периода Сергеев эффектно забросил шайбу в ворота после прохода. Официальный твиттер «Динамо» назвал гол шедевром. Ассистентами выступили Дмитрий Рашевский и Оскар Линдберг.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Динамо».

Вскоре после гола Сергеева преимущество москвичей увеличил Антон Белов, ему ассистировали Владислав Ефремов и Александр Петунин.

Напомним, «Динамо» занимает третье место в таблице Западной конференции, а «Салават Юлаев» идёт четвёртым в Восточной конференции.