Крылов: нужно создать в КХЛ хотя бы один самоокупаемый клуб, способный зарабатывать

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поделился мнением о том, что клубы должны платить деньги за вступление в лигу.



«Мы вчера разговаривали с одним из инвесторов клуба «Сиэтл», это был долгий разговор. Нам нравится североамериканская модель спорта, которая живёт на самоокупаемости. Вывод такой, что клубы нужно организовывать в мегаполисах, чтобы они выходили на самоокупаемость. Так что КХЛ нужно искать возможность создавать клубы в мегаполисах, куда можно приглашать нормальных хоккеистов, на которых можно выстраивать стратегию.



Не могу сказать, что сейчас в КХЛ стоит очередь желающих вступить. Поэтому не считаю, что новые команды должны платить какие-то деньги за вступление. Наоборот, я бы шёл от того, чтобы создать хотя бы один самоокупаемый клуб, способный зарабатывать», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.