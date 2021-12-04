Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крылов: нужно создать в КХЛ хотя бы один самоокупаемый клуб, способный зарабатывать

Крылов: нужно создать в КХЛ хотя бы один самоокупаемый клуб, способный зарабатывать
Комментарии

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поделился мнением о том, что клубы должны платить деньги за вступление в лигу.

«Мы вчера разговаривали с одним из инвесторов клуба «Сиэтл», это был долгий разговор. Нам нравится североамериканская модель спорта, которая живёт на самоокупаемости. Вывод такой, что клубы нужно организовывать в мегаполисах, чтобы они выходили на самоокупаемость. Так что КХЛ нужно искать возможность создавать клубы в мегаполисах, куда можно приглашать нормальных хоккеистов, на которых можно выстраивать стратегию.

Не могу сказать, что сейчас в КХЛ стоит очередь желающих вступить. Поэтому не считаю, что новые команды должны платить какие-то деньги за вступление. Наоборот, я бы шёл от того, чтобы создать хотя бы один самоокупаемый клуб, способный зарабатывать», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Новость по теме
Крылов — об игре в Дубае: очень вялый матч вчера был, по большому счёту не удался
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021