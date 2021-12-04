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Кудашов: у «Салавата» немного слабых мест, там полный боевой комплект

Кудашов: у «Салавата» немного слабых мест, там полный боевой комплект
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после матча с «Салаватом Юлаевым» поделился мнением об игре соперника.

«Хорошая игра, организованная, потому что играли против организованной команды, серьёзно к ней готовились. Знали, что они были посвежее после паузы, но мы сыграли самоотверженно и с хорошей самоотдачей.

На самом деле, у «Салавата» немного слабых мест, там полный боевой комплект исполнителей, вратарь, защитники. Есть ли проблемы у первой пятёрки «Салавата» с возвратом назад? Вы меня спрашиваете об игре или о «Салавате»? Я слежу за нашей командой. Когда ты ведёшь игру, ты не контролируешь свою команду и упускаешь игроков соперника», – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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