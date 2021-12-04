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Рижское «Динамо» одержало первую победу под руководством Крикунова, обыграв «Торпедо»

Рижское «Динамо» одержало первую победу под руководством Крикунова, обыграв «Торпедо»
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Сегодня, 4 декабря, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» «Торпедо» принимало рижское «Динамо» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой «Динамо» в серии буллитов (2:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0).

На восьмой минуте Хантер Шинкарук вывел динамовцев вперёд после паса Эмиля Пуарье, на 17-й Энди Мили сравнял счёт с передачи Дамира Жафярова. На 18-й Филип Бунцис снова вывел «Динамо» вперёд с передач Кристиана Зиле и Яниса Шваненбергса.

На 30-й минуте Иван Чехович сравнял счёт, на 40-й Ере Карьялайнен вновь вывел рижан вперёд после паса Рудольфа Червены, а на 50-й Чехович оформил дубль. Ему ассистировал Данил Веряев.

Рижане прервали шестиматчевую серию поражений и впервые выиграли под руководством Владимира Крикунова.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2021, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
3 : 4
Б
Динамо Р
Рига
0:1 Шинкарук (Пуарье) – 07:05' (5x5)   1:1 Мили (Жафяров) – 16:47' (5x5)   1:2 Бунцис (Зиле, Шваненбергс) – 17:17' (5x5)   2:2 Чехович (Пайгин, Михеев) – 29:02' (4x5)   2:3 Карьялайнен (Червены) – 39:05' (5x5)   3:3 Чехович (Веряев) – 49:01' (5x5)   3:4 Дарзиньш – 65:00' (ПБ)
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