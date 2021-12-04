Рижское «Динамо» одержало первую победу под руководством Крикунова, обыграв «Торпедо»

Сегодня, 4 декабря, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» «Торпедо» принимало рижское «Динамо» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой «Динамо» в серии буллитов (2:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0).
На восьмой минуте Хантер Шинкарук вывел динамовцев вперёд после паса Эмиля Пуарье, на 17-й Энди Мили сравнял счёт с передачи Дамира Жафярова. На 18-й Филип Бунцис снова вывел «Динамо» вперёд с передач Кристиана Зиле и Яниса Шваненбергса.
На 30-й минуте Иван Чехович сравнял счёт, на 40-й Ере Карьялайнен вновь вывел рижан вперёд после паса Рудольфа Червены, а на 50-й Чехович оформил дубль. Ему ассистировал Данил Веряев.
Рижане прервали шестиматчевую серию поражений и впервые выиграли под руководством Владимира Крикунова.
- 4 декабря 2021
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