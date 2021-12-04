Миронов — о травме Бывальцева: это хоккей, не думаю, что нужно обвинять в этом Хохлачёва

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал поражение от челябинского «Трактора» со счётом 1:4.

«Не всё получилось, что хотели. Накопилась усталость у ребят – четвёртая игра через день. Но ни в коем случае не оправдываем таким образом поражение.



Третий проигрыш подряд? Вы не знаете внутреннюю ситуацию. Есть больные, травмированные. Приходится каждый матч менять звенья, пары защитников. Не всё получается, потому что каждый раз новые сочетания троек.



Хохлачёв нанёс травму Бывальцеву? Надо смотреть видео. Это хоккей, не думаю, что нужно обвинять в этом нашего игрока. Он въехал в колено? Много кто из хоккеистов «Трактора» так же делал, это ни о чём не говорит. Вам показалось так, мне – по-другому», – цитирует Миронова официальный сайт КХЛ.