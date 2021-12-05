Овечкин уступил только Гретцки по скорости достижения 750 голов в НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

В это встрече российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин забил свой 750-й гол в карьере в НХЛ. Для достижения этой цели Овечкину понадобилось 1222 матча. По этому показателю он уступил лишь Уэйну Гретцки, который забросил 750 шайб за 1001 матч. На третьем месте находится Горди Хоу, которому понадобилось 1598 матчей, а замыкает квартет Яромир Ягр.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 25 матчах, в которых забил 20 голов и сделал 19 результативных передач.

К этому матчу «Вашингтон» подошёл с двумя поражениями подряд. «Коламбус», в свою очередь, не выигрывал в НХЛ на протяжении трех игр подряд. На данный момент «Вашингтон» занимает третьей место в Восточной конференции, а «Коламбус» находится на десятом месте.