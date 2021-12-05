«Миннесота» одержала 6-ю победу кряду, обыграв «Торонто». У Капризова 29-е очко в сезоне

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме, которая стала для них шестой подряд.
За «Миннесоту» в этой игре забрасывали Джордан Гринвей, Матс Цуккарелло и Маркус Фолиньо, за «Торонто» дублем отметился Джейсон Спецца, ещё один гол у Остона Мэттьюса. Победный буллит на счету 24-летнего российского форварда «дикарей» Кирилла Капризова.
Капризов провёл на льду 21 минуту и 7 секунд и заработал 29-й (9+20) балл по результативности в нынешнем сезоне. Его показатель полезности в этом матче составил «-1».
Следует отметить, что страж ворот «Миннесоты» Кэм Тальбо отразил 39 бросков из 42, а его визави из «Торонто» Джек Кэмпбелл – 37 из 40.
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