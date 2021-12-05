Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Миннесота» одержала 6-ю победу кряду, обыграв «Торонто». У Капризова 29-е очко в сезоне

«Миннесота» одержала 6-ю победу кряду, обыграв «Торонто». У Капризова 29-е очко в сезоне
Комментарии

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме, которая стала для них шестой подряд.

За «Миннесоту» в этой игре забрасывали Джордан Гринвей, Матс Цуккарелло и Маркус Фолиньо, за «Торонто» дублем отметился Джейсон Спецца, ещё один гол у Остона Мэттьюса. Победный буллит на счету 24-летнего российского форварда «дикарей» Кирилла Капризова.

Капризов провёл на льду 21 минуту и 7 секунд и заработал 29-й (9+20) балл по результативности в нынешнем сезоне. Его показатель полезности в этом матче составил «-1».

Следует отметить, что страж ворот «Миннесоты» Кэм Тальбо отразил 39 бросков из 42, а его визави из «Торонто» Джек Кэмпбелл – 37 из 40.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
Б
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Гринвей (Дамба, Дюхайм) – 19:36' (5x5)   2:0 Цуккарелло (Бродин, Капризов) – 25:21' (5x4)   3:0 Фолиньо (Эрикссон Эк) – 28:07' (5x5)   3:1 Спецца (Ритчи, Райлли) – 32:47' (5x5)   3:2 Спецца (Мэттьюс, Райлли) – 37:51' (5x5)   3:3 Мэттьюс (Спецца, Райлли) – 39:10' (5x3)   4:3 Капризов – 65:00' (ПБ)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021