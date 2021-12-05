Артемий Панарин превзошёл результат Александра Сёмина по победным голам в НХЛ

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой «синерубашечников» со счётом 3:2.
В составе «Рейнджерс» отличились Райан Строум, Адам Фокс и Артемий Панарин. За «Чикаго» забрасывали Патрик Кейн и Алекс Дебринкэт. Для 30-летнего Панарина сегодняшний победный гол стал 33-м на уровне НХЛ, что является 17-м результатом среди российских игроков в истории лиги. По этому показателю Артемий превзошёл результат Александра Сёмина, который 32 раза приносил победы своим командам.
В матче с «Чикаго» Артемий также отметился двумя голевыми передачами. Он продолжает располагаться на 20-м месте среди российских игроков по результативным передачам за карьеру в НХЛ. В активе Панарина 327 голевых передач в 456 матчах. Ближайшей целью для форварда «Рейнджерс» является результат Никиты Кучерова, на счету которого 329 передач в 518 матчах. Панарин сократил отставание от Кучерова до двух результативных передач за карьеру в НХЛ.
- 5 декабря 2021
-
07:29
-
07:24
-
07:24
-
07:16
-
07:15
-
07:08
-
07:07
-
07:04
-
06:59
-
06:51
-
06:46
-
06:46
-
06:45
-
06:20
-
06:18
-
06:09
-
05:52
-
05:46
-
05:41
-
05:38
-
05:26
-
05:22
-
05:14
-
04:55
-
04:51
-
04:49
-
04:37
-
04:34
-
04:21
-
04:09
-
04:00
-
03:22
-
00:00
- 4 декабря 2021
-
23:53
-
23:39