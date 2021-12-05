«Объекты в зеркале ближе, чем кажутся». «Вашингтон» пошутил о погоне Овечкина за Ягром

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Матч завершился победой «столичных» со счётом 3:1.



В составе «Вашингтона» один из голов забил Александр Овечкин, для которого эта шайба стала 750-й в НХЛ.



«Вашингтон» в «Твиттере» пошутил на тему погони Овечкина за Яромиром Ягром, прикрепив фотографию с двумя машинами, где в боковом зеркале отражается Овечкин.



«Объекты в зеркале ближе, чем кажутся», – написал клуб.

Овечкин занимает четвёртое место в списке снайперов всех врёмен, забросив 749 шайб. Третье место — у Яромира Ягра (766). Второе место занимает Горди Хоу, на счету которого 801 шайба. Первая строчка – за Уэйном Гретцки, который забросил 894 шайбы.



В этом регулярном чемпионате Овечкин показал второй результат в карьере по скорости достижения 20 шайб в сезоне НХЛ. Сегодняшний матч стал для Александра 25-м в сезоне, тогда как личный рекорд он установил в сезоне-2013/2014, когда успел забить 20 голов в 22 матчах.