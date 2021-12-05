Тренер «Ванкувера» — о реакции фанатов: они расстраиваются и мы тоже

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Трэвис Грин прокомментировал реакцию фанатов на неудовлетворительные результаты команды.
В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Ванкувер Кэнакс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Матч завершился уверенной победой гостей со счётом 4:1. За секунду до конца третьего периода при счёте 4:1 в пользу «Питтсбурга» с трибун прилетело на лёд джерси «Ванкувера». Брайан Дюмулен вернул свитер обратно на трибуны.
«Люди расстраиваются. Мы тоже расстраиваемся», – цитирует Грина журналист Брэндан Бачелор в «Твиттере».
Напомним, ранее аналогичная ситуация произошла во время матча с участием «Монреаль Канадиенс», когда болельщики также бросили джерси на лёд.
В последних 13 играх «Ванкувер» одержал только три победы и 10 раз проиграл, девять из которых в основное время. Сейчас «Кэнакс» с 18 очками после 25 игр занимает 15-е место в таблице Западной конференции.
- 5 декабря 2021
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