Гюнцель обогнал Кросби и Малкина по количеству хет-триков за «Питтсбург»

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Ванкувер Кэнакс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Матч завершился уверенной победой гостей со счётом 4:1.
В составе «Пингвинз» хет-трик оформил форвард Джейк Гюнцель – это пятый раз, когда он забивает три шайбы за матч.
Таким образом, Гюнцель обогнал в этом списке Сидни Кросби и Евгения Малкина, у которых по четыре хет-трика за «Пингвинз». Чаще это делал только экс-форвард Марио Лемье, у которого их 19.
В текущем сезоне Гюнцель провёл 23 матча и набрал в них 24 очка: забросил 13 шайб и отдал 11 результативных передач. Игрок выступает за «Пингвинз» с сезона-2016/2017.
После 24 игр «Пингвинз» с 27 очками занимает восьмое место в таблице Восточной конференции.
- 5 декабря 2021
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