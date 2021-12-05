«Красная Армия» одержала 20-ю победу подряд в МХЛ, до рекорда — два матча

В рамках чемпионата Молодёжной хоккейной лиги «Красная Армия» на выезде победила «Сахалинские Акулы» (3:2).



Это 20-я победа московской команды подряд. Она позволила «Красной Армии» сравняться по продолжительности серии без поражений с «Омскими Ястребами», которые выиграли 20 матчей подряд в сезоне-2013/2014, сообщает официальный сайт МХЛ.



Рекорд по этому показателю принадлежит санкт-петербургскому «СКА-1946» − 22 победы кряду. Петербургские армейцы установили его в сезоне-2018/2019.



Повторить рекорд «СКА-1946» они смогут, если победят в матчах с «Тайфуном» 8 и 9 декабря во Владивостоке. После этого «Красная Армия» сыграет против «Амурских Тигров» 13 декабря − в этом матче команда Рината Хасанова может одержать 23-ю победу подряд и стать единоличным лидером.