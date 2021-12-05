Вудкрофт: скорее, минское «Динамо» проиграло в матче, а не «Сочи» выиграл в нём

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ХК «Сочи» (3:4, ОТ).



«Мы знали, что нам предстояла очень тяжёлая в физическом плане игра. Она такой и оказалась. Считаю, что команда проделала хорошую работу, большую часть времени играла неплохо и была готова к той борьбе, которую навязал соперник. Но как уже говорилось на предыдущих пресс-конференциях, то, что ты не выкладываешься на сто процентов и не реализовываешь все свои возможности, сказывается на конечном результате. Мы сегодня много играли в большинстве, но забили лишь однажды. Это то, что делает разницу по итогу матча.



Я считаю, что из сегодняшнего матча наша команда может вынести очень много позитивных моментов. Парни заблокировали очень много бросков, в частности Буйницкий был крайне заметен в этом компоненте игры. Также мне понравилось, как ребята показали себя в силовой борьбе, как действовали с тактической точки зрения и играли по нашей системе. В общем, было много положительных моментов, но для того, чтобы доскональнее всё изучить, нам необходимо вернуться в Минск и пересмотреть сегодняшний матч в спокойной обстановке.



Позитивные моменты — это хорошо, но если ты проигрываешь, то тебе нужно увеличивать количество этих моментов в условной реализации, о которой мы с вами уже говорили, и т.д. Сегодня мы имели два большинства в третьем периоде, но не смогли забросить. Нам нужно сделать ещё один шаг, стать лучше в завершении атак. Это то, над чем мы будем работать перед следующими матчами.



Учитывая то, сколько «Динамо» создало моментов в этом матче, не считаю ли я, что это «зубры» проиграли матч, а не «леопарды» выиграли? Я об этом говорил ещё в своей стартовой речи. Мы не конвертировали в голы большинство моментов, которые смогли создать. А создали мы их очень много. В этот период сезона в таких матчах команде просто необходимо превращать свои возможности в голы, однако это не так просто сделать. Мы дали вратарю соперника почувствовать уверенность, и он провёл отличный матч. Поэтому думаю, что ваше утверждение, скорее, верно», — цитирует Вудкрофта пресс-служба клуба.