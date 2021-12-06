Экс-игрок «Трактора» Оберг выставлен «Оттавой» на драфт отказов для расторжения контракта

28-летний шведский крайний нападающий «Оттавы Сенаторз» Понтус Оберг выставлен клубом на драфт отказов с целью расторжения контракта. Об этом сообщает TSN.
Как отмечает источник, Оберг, вероятнее всего, продолжит карьеру в одном из европейских чемпионатов.
Напомним, он подписал контракт с «Сенаторз» в конце июля этого года, который действителен до окончания сезона-2021/2022, по нему хоккеист заработает $ 750 тыс. В октябре он уже выставлялся «Оттавой» на драфт отказов, но оттуда его никто не забрал.
Всего в НХЛ шведский форвард провёл 137 матчей и набрал 45 (17+28) очков при показателе полезности «-7» и 34 минутах штрафного времени. Он выступал за «Нэшвилл», «Эдмонтон», «Анахайм», «Миннесоту» и «Торонто».
В Континентальной хоккейной лиге Оберг сезон-2020/2021 провёл за челябинский «Трактор». В 49 матчах регулярного чемпионата 27-летний нападающий набрал 23 (10+13) очка при показателе полезности «0». В плей-офф Оберг сыграл в пяти матчах, не отметившись результативными действиями.
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