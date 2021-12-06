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Гол Дадонова помог «Вегасу» обыграть «Калгари»

Гол Дадонова помог «Вегасу» обыграть «Калгари»
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Сегодня, 6 декабря, в Парадайс (США) на «Ти-Мобайл Арене» «Вегас Голден Найтс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:0, 0:0, 2:2).

В составе победителей голами отметились Макс Пасиоретти, Николя Руа и Евгений Дадонов. У гостей отличились Элиас Линдхольм и Эндрю Манджапане.

Эта шайба стала для Дадонова седьмой в сезоне. Всего в текущем чемпионате до матча с «Калгари» Дадонов провёл 23 встречи и набрал в них 11 очков: забросил шесть шайб и отдал пять результативных передач.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2021, понедельник. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Пасиоретти (Стивенсон, Стоун) – 17:06' (5x5)   2:0 Руа (Теодор, Смит) – 41:49' (5x5)   2:1 Линдхольм (Андерссон) – 49:19' (5x5)   3:1 Дадонов (Руа, Янмарк) – 50:45' (5x5)   3:2 Манджапане (Годро, Ткачук) – 57:19' (6x5)

Игрок проводит первый сезон в «Вегасе». Раньше он выступал за «Флориду Пантерз» и «Оттаву Сенаторз».

Благодаря победе «Вегас» поднялся с 11-го места на пятое в таблице Западной конференции. «Калгари» идёт на второй строчке, уступая «Миннесоте Уайлд» по дополнительным показателям.

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