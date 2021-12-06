Гол Дадонова помог «Вегасу» обыграть «Калгари»

Сегодня, 6 декабря, в Парадайс (США) на «Ти-Мобайл Арене» «Вегас Голден Найтс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:0, 0:0, 2:2).



В составе победителей голами отметились Макс Пасиоретти, Николя Руа и Евгений Дадонов. У гостей отличились Элиас Линдхольм и Эндрю Манджапане.



Эта шайба стала для Дадонова седьмой в сезоне. Всего в текущем чемпионате до матча с «Калгари» Дадонов провёл 23 встречи и набрал в них 11 очков: забросил шесть шайб и отдал пять результативных передач.

Игрок проводит первый сезон в «Вегасе». Раньше он выступал за «Флориду Пантерз» и «Оттаву Сенаторз».



Благодаря победе «Вегас» поднялся с 11-го места на пятое в таблице Западной конференции. «Калгари» идёт на второй строчке, уступая «Миннесоте Уайлд» по дополнительным показателям.