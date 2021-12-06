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Источник: Ленер отказался от выступления за сборную Швеции на Олимпиаде-2022

Источник: Ленер отказался от выступления за сборную Швеции на Олимпиаде-2022
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Голкипер «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер отказался от выступления за сборную Швеции на Олимпиаде, которая пройдёт в 2022 году в Пекине (Китай), сообщает журналист Джесси Грейнджер в «Твиттере».

По информации источника, Робин Ленер говорил, что отказался от возможности играть за сборную Швеции на Олимпийских играх по состоянию здоровья. Он и его психиатр решили, что в его интересах не ехать на Игры.

В текущем сезоне вратарь провёл 19 матчей в регулярном чемпионате, но ни один из них не завершил без пропущенных шайб.

Благодаря победе над «Калгари Флэймз» в последнем матче (3:2) «Вегас» поднялся с 11-го на пятое место в таблице Западной конференции.

По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

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